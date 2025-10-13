Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Éliminatoires Mondial 2026 : le Ghana est la 5e équipe africaine qualifiée

Éliminatoires Mondial 2026 : le Ghana est la 5e équipe africaine qualifiée
Les joueurs ghanéens avant le match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre les Comores, au stade Accra Sports Stadium à Accra, au Ghana, le 12 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
Misper Apawu/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Ghana

Le Ghana est devenu dimanche la cinquième nation africaine à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Le quart de finaliste de 2010 rejoint l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie au tournoi de l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Ghana avait besoin d'un point contre les Comores lors de son dernier match dans le groupe I pour être certain de se qualifier pour deux Coupes du monde consécutives et a assuré sa place grâce à une victoire 1-0 au stade Accra Sports Stadium.

Au final, il n'en a même pas eu besoin, puisque Madagascar, deuxième, s'est incliné 4-1 au Mali.

L'attaquant de Tottenham Mohammed Kudus a marqué le but décisif à la 47e minute, assurant ainsi la qualification du Ghana avec panache.

Madagascar a tout de même terminé deuxième, mais une victoire aurait amélioré ses chances de figurer parmi les quatre meilleurs deuxièmes, qui se disputent une place en barrages.

Les neuf vainqueurs de groupe se qualifient automatiquement pour la Coupe du monde. Les quatre meilleurs deuxièmes s'affrontent dans un mini-tournoi composé de deux demi-finales et d'une finale en novembre.

L'équipe victorieuse se qualifie pour les barrages de la FIFA où elle affrontera des adversaires d'Asie, de la CONCACAF, d'Amérique du Sud et d'Océanie.

Le Burkina Faso, deuxième du groupe A derrière l'Égypte, a terminé sa campagne par une victoire 3-1 contre l'Éthiopie, grâce à un triplé en seconde période du remplaçant Pierre Landry Kabore.

L'Égypte, déjà qualifiée, a remporté une nouvelle victoire en battant la Guinée-Bissau 1-0.

Dans le groupe E, le Niger a battu la Zambie 1-0 et a terminé deuxième.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.