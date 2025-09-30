Bienvenue sur Africanews

Mondial 2026 : l’Afrique du Sud pénalisée pour avoir aligné un joueur suspendu

Le Sud-Africain Teboho Mokoena lors du quart de finale de la CAN 2023 contre le Cap-Vert, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, le 3 février 2024  
Copyright © africanews
Themba Hadebe/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Suisse

Avec beaucoup de retard, la commission de discipline de la FIFA a sanctionné l’Afrique du Sud pour avoir fait jouer le milieu de terrain Teboho Mokoena, alors suspendu pour accumulation de cartons jaunes, lors du match contre le Lesotho le 21 mars 2025, remporté initialement 2 à 0 par les Sud-Africains.

Suite à cette décision, le match est officiellement compté 3-0 en faveur du Lesotho. L’Afrique du Sud perd trois points et doit s’acquitter d’une amende de 10 000 francs suisses. Cette sanction met fin à la première place de l’Afrique du Sud dans le groupe C et propulse le Bénin en tête grâce à une meilleure différence de buts.

La décision relance également la lutte pour la qualification dans le groupe, offrant au Nigeria et aux autres équipes encore en course une opportunité de se rapprocher des premiers. Seul le vainqueur du groupe se qualifiera directement pour la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Afrique du Sud, qui n’a pas participé à une phase finale depuis l’édition 2010 qu’elle avait organisée, voit ainsi ses espoirs de qualification fortement compromis.

