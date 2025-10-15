Mondial 2026 : l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire qualifiés

L'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont décroché les derniers billets qualificatifs pour la Coupe du monde de football 2026.

Les Bafana Bafana se sont imposés 3 buts à 0 face au Rwanda, une victoire qui relègue le Nigeria à la deuxième place du groupe C. Malgré un triplé de Victor Osimhen contre les Écureuils du Bénin, les Super Eagles devront passer par les barrages pour espérer se qualifier. De son côté, le Sénégal a largement dominé la Mauritanie (4-0) et termine les qualifications invaincu.

Les Lions de la Teranga, huitièmes de finalistes au Qatar, aborderont le Mondial nord-américain avec confiance. Quant aux Éléphants de Côte d’Ivoire, ils se sont imposés 3 à 0 face au Kenya au stade d’Ébimpé à Abidjan. Suivis de près par les Panthères du Gabon, les Ivoiriens valident ainsi leur billet pour le tournoi. Le Gabon, quant à lui, devra disputer la seconde phase des éliminatoires pour tenter de décrocher la dixième place qualificative pour la Coupe du monde.

Pour les barrages prévus du 13 au 6 novembre, le Gabon jouera le Nigeria et la RDC se mesurera au Cameroun. Les deux vainqueurs se frotteront lors d'un ultime match à une équipe issue d'un autre continent.