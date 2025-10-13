Bienvenue sur Africanews

Guerre Israël-Hamas : la Croix-Rouge confirme la libération de 20 otages

Une place connue sous le nom de « place des otages » à Tel Aviv, en Israël, le lundi 13 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
Oded Balilty/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Israël

L'Autorité de radiodiffusion israélienne a confirmé que la Croix-Rouge a reçu les 13 derniers otages encore en vie. Très tôt ce lundi, les sept premiers otages israéliens vivants avaient été remis à la Croix rouge, à Gaza.

Sous les cris enflammés d'une foule immense massée sur la place des Otages à Tel Aviv suivant via des écrans géants, les photos des personnes libérées, le Hamas a libéré sept des 20 otages vivants enlevés le 7 octobre 2023. Treize autres otages devraient être relâchés au cours de la journée. En contrepartie, Israël devrait libérer 2 000 Palestiniens arrêtés depuis octobre 2023 dans la bande de Gaza. Selon plusieurs sources, la Croix-Rouge s’est rendue à la prison d’Ofer, en Cisjordanie occupée, pour prendre en charge 108 des 250 détenus devant être libérés.

Cette libération d'otages intervient dans le cadre de la première phase de l'accord de paix signé entre Israël et le Hamas, la semaine dernière en Egypte. L'accord final devrait être signé ce lundi en présence du président égyptien et son homologue américain et d'autres chefs d'Etats.

