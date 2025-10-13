Guerre Israël-Hamas : l'Égypte dans l'attente du sommet pour la paix à Gaza

Plusieurs chefs d'Etat Sont attendus dont le président américain Donald Trump, acteur clé de l'accord de paix entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahu sera présent selon le Caire.

Les pays médiateurs de l’accord de cessez-le-feu à Gaza doivent signer ce lundi un document garantissant son application. La première phase comportait la libération de tous les otages israéliens morts ou vivants ainsi que des détenus palestiniens et des otages enlevés après l'attaque du 7 octobre.

Le plan de paix soutenu par les États-Unis inclut également le désarmement du Hamas, la reconstruction de la bande de Gaza, et l’exclusion du mouvement islamiste de toute participation à la gouvernance du territoire, qu’il contrôle depuis 2007. Le démantèlement de son arsenal militaire figure aussi parmi les objectifs clés du processus. Depuis l'annonce de cet accord de cessez-le-feu des centaines de Palestiniens ont commencé à revenir dans ce territoire détruit après deux de guerre, et Israël autorise à nouveau l'entrée de l'aide humanitaire.

Des camions d'aide sont passés par les points de passages de Kerem Shalom dans le sud d'Israël et d'autres attendent à Rafah, à la frontière entre Gaza et l'Egypte