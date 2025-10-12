Madagascar : des soldats rejoignent la contestation, le président évoque une tentative de putsch

La présidence malgache a déclaré dimanche qu'une « tentative illégale et violente de prise de pouvoir » était en cours dans ce pays africain, sans donner plus de détails, au lendemain de l'adhésion de certains soldats à un mouvement de protestation qui avait débuté le mois dernier.

Les soldats de l'unité d'élite CAPSAT, qui avait aidé le président Andry Rajoelina à prendre le pouvoir lors d'un coup d'État en 2009, ont exhorté leurs camarades à désobéir aux ordres et à soutenir les manifestations menées par des jeunes, qui ont débuté le 25 septembre et constituent le défi le plus sérieux pour le régime de Rajoelina depuis sa réélection en 2023.

Un témoin de Reuters a vu trois personnes blessées après des coups de feu tirés dimanche le long d'une route menant à la caserne CAPSAT. D'autres témoins ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'affrontements en cours.

Les manifestations, inspirées par les mouvements menés par la génération Z au Kenya et au Népal, ont commencé à cause des pénuries d'eau et d'électricité, mais elles se sont depuis intensifiées, les manifestants exigeant la démission de Rajoelina, des excuses pour les violences commises contre les manifestants et la dissolution du Sénat et de la commission électorale.

Selon les Nations unies, au moins, 22 personnes ont été tuées et 100 blessées dans les troubles depuis septembre. Le gouvernement malgache a contesté ces chiffres, M. Rajoelina affirmant ce mois-ci que 12 personnes avaient été tuées lors des manifestations.

Dans une déclaration publiée sur le compte officiel de la présidence sur les réseaux sociaux, le bureau de Rajoelina a déclaré qu'il condamnait fermement les tentatives de déstabilisation du pays et exhortait toutes les forces « à s'unir pour défendre l'ordre constitutionnel et la souveraineté nationale ». Il a encouragé le dialogue pour résoudre la crise.

Des vidéos diffusées samedi sur les réseaux sociaux montraient des soldats du CAPSAT exhortant leurs camarades à « soutenir le peuple ».

Une vidéo diffusée par les médias locaux a montré que des dizaines de soldats ont quitté la caserne samedi soir pour escorter des milliers de manifestants vers la place du 13 mai à Antananarivo, théâtre de nombreux soulèvements politiques, qui était fortement gardée et interdite d'accès pendant les troubles.

Depuis lors, le Premier ministre et le chef d'état-major de l'armée ont exhorté les citoyens à participer au dialogue et à rester calmes.