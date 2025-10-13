Madgascar : le président Rajoelina a quitté le pays

Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, aurait quitté le pays après qu'une unité militaire d'élite se soit retournée contre le gouvernement dans ce qui s’apparente à un coup d’état ce lundi.

Un législateur de l'opposition malgache a déclaré que le chef d’état n’était plus sur le territoire peu de temps avant son discours. Le bureau de M. Rajoelina a indiqué que le président s’exprimerait à la télévision et à la radio nationales à 19 heures, heure locale (16 heures GMT), mais n'a pas précisé si le président se trouvait toujours à Madagascar, alors que des informations faisaient état de sa fuite à la suite de semaines de manifestations antigouvernementales meurtrières.

Ces manifestations, initialement menées par des groupes de jeunes, ont pris un tournant samedi lorsque des soldats de l'unité militaire d'élite CAPSAT ont accompagné les manifestants sur une place de la capitale, Antananarivo, et ont appelé M. Rajoelina et plusieurs ministres du gouvernement à quitter leurs fonctions. L'unité, qui a aidé M. Rajoelina à accéder au pouvoir en tant que dirigeant de transition lors d'un coup d'État soutenu par l'armée en 2009, a déclaré qu'elle avait pris en charge toutes les forces armées de Madagascar.