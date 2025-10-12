Cameroun : jour de vote pour un scrutin aux énormes enjeux

Le scrutin s'est ouvert dimanche au Cameroun, où le président Paul Biya, 92 ans, actuellement le plus vieux président du monde, brigue un huitième mandat.

8,2 millions de Camerounais sont inscrits sur les listes électorales pour cette élection présidentielle à un tour. Douze candidats sont en lice, bien que deux d'entre eux aient retiré leur candidature pour soutenir d'autres candidats.

Le candidat le plus populaire de l'opposition, Maurice Kamto, n'a pas été autorisé à se présenter.

M. Biya est devenu président pour la première fois en 1982 à la suite de la démission de son prédécesseur, Ahmadou Ahidjo, et a gouverné depuis lors. Il a été déclaré vainqueur de sept élections ultérieures.

Le Cameroun n'a connu que deux dirigeants depuis son indépendance en 1960. Biya est souvent malade et doit quitter le Cameroun pour suivre un traitement médical. L'année dernière, des rumeurs ont circulé sur sa mort, ce qui a incité le gouvernement à les démentir publiquement.

Dans un bureau de vote de Yaoundé, les jeunes électeurs se sont présentés tôt. Nombre d'entre eux ont exprimé leur frustration à l'égard des dirigeants actuels du pays.

Mbouombouo Njoya, un étudiant, a déclaré qu'il espérait que le nouveau président résoudrait les problèmes de corruption au Cameroun. Il a ajouté que, plus important encore, il espérait que les jeunes auraient un meilleur avenir.

"Il n'y a pas d'emplois au Cameroun. Il est difficile pour moi, jeune étudiant, d'espérer un avenir si les universitaires ne trouvent pas d'emploi. Pour moi, le plus important est de s'attaquer au secteur de l'emploi", a-t-il déclaré.

Un autre jeune électeur, Njie Essomba, a déclaré qu'il n'était pas satisfait de la manière dont le Cameroun était géré actuellement. Il s'est fait l'écho du sentiment selon lequel les jeunes, même ceux qui ont des diplômes, sont incapables de trouver du travail. De plus, le pays n'a pas de dirigeants désireux de défendre les droits de l'homme.

"Nous avons beaucoup perdu au Cameroun et il n'y a vraiment pas de justice. Il n'y a pas une seule personne pour défendre les droits de l'homme. En cas d'injustice, il n'y en a vraiment pas au Cameroun. Nous, le peuple camerounais, sommes découragés par tout cela", a-t-il déclaré.

Les plus de 40 ans de règne de M. Biya ont laissé un impact durable. Son gouvernement a dû faire face à de nombreux défis, notamment des allégations de corruption et un mouvement sécessionniste dans les provinces anglophones du Cameroun, qui a forcé des milliers de personnes à quitter l'école et a déclenché des affrontements meurtriers avec les forces de sécurité.

Le Cameroun a également dû faire face aux débordements de violence du groupe extrémiste islamique Boko Haram, basé au Nigeria voisin.

Il a remporté la victoire en 2018 avec plus de 70 % des voix lors d'une élection entachée d'irrégularités et d'une faible participation en raison des violences séparatistes et djihadistes en cours.

Les résultats de l'élection de dimanche sont attendus au plus tard le 26 octobre.