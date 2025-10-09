Cameroun : ce qu'il faut savoir sur la présidentielle

Elvis Nghobo a tenté d’intégrer quatre écoles professionnelles différentes au Cameroun, sans succès. Frustré, ce trentenaire de 34 ans s’est tourné vers la vente de nourriture sur un marché de Yaoundé, le siège du pouvoir du pays.

Nghobo attribue ses déboires à ce qu’il appelle un système éducatif corrompu, qui favorise les enfants de l’élite. Alors que le pays d’Afrique centrale se prépare à l’élection présidentielle de dimanche, il a déclaré qu’il ne se rendrait pas aux urnes.

Il estime que les résultats sont joués d’avance en faveur de Paul Biya, âgé de 92 ans, le plus vieux président en exercice au monde, au pouvoir depuis toute la vie de Nghobo. "Il est déjà trop vieux pour gouverner, et c’est ennuyeux de ne connaître que lui comme président", a confié Nghobo à l’Associated Press.

Ce sentiment est partagé par des millions de jeunes Camerounais, dont l’âge médian est de 18 ans — une illustration frappante des tensions entre la jeunesse africaine et les nombreux dirigeants vieillissants du continent.

Crise après crise

Biya brigue un huitième mandat lors d’une élection présidentielle à un seul tour, à laquelle 8,2 millions de Camerounais sont inscrits.

Il est devenu président en 1982, après la démission de son prédécesseur Ahmadou Ahidjo, et n’a cessé de régner depuis. Il a été déclaré vainqueur de sept scrutins successifs. Le Cameroun n’a connu que deux chefs d’État depuis son indépendance en 1960.

"Face à un environnement international de plus en plus difficile, les défis auxquels nous faisons face sont de plus en plus pressants", a déclaré Biya en annonçant sa nouvelle candidature. "Dans une telle situation, je ne peux pas fuir ma mission." Il n’a pas donné plus de détails.

Les jeunes du pays réclament du travail. Selon les données de la Banque mondiale, le taux de chômage est de 3,5 %, mais 57 % de la population active âgée de 18 à 35 ans travaille dans le secteur informel.

Bien que le Cameroun soit un pays producteur de pétrole et connaisse une croissance économique modeste, les jeunes affirment que les bénéfices ne profitent qu’aux élites.

Le pays est également confronté à plusieurs crises sécuritaires. À l’ouest, un mouvement sécessionniste couve depuis longtemps, mené principalement par des anglophones qui se disent marginalisés par la majorité francophone. Au nord, l’insurrection de Boko Haram, venue du Nigeria voisin, continue de provoquer des attaques récurrentes dans les villes frontalières.

Opposition

Dans cette élection, Biya est opposé à neuf candidats de l’opposition, dont certains sont d’anciens alliés et ministres. Parmi eux, Issa Tchiroma Bakary, récemment ministre de l’Emploi, et Bello Bouba Maigari, ancien ministre du Tourisme.

Un autre candidat, Maurice Kamto, arrivé deuxième en 2018 avec 14 % des voix, a été interdit de concourir. La commission électorale affirme avoir disqualifié Kamto parce que son parti soutenait également un autre candidat — une justification rejetée par ses avocats. Kamto avait été arrêté après la dernière élection pour avoir exigé plus de transparence.

"Les principaux candidats de l’opposition sont d’anciens ministres du gouvernement de Paul Biya qui ont simplement démissionné quelques semaines avant la présidentielle. Les jeunes y voient une double morale, preuve que la ‘politique du ventre’ domine le pays", a déclaré Wilson Tamfuh, professeur de droit à l’Université de Dschang, à l’AP.

Il fait référence à une tactique consistant à présenter de “faux opposants” pour affaiblir le soutien aux véritables candidats de l’opposition, en échange des faveurs du président.

"Président jusqu’à sa mort"

Les analystes estiment que les élites camerounaises ne souhaitent pas bouleverser l’ordre politique établi après des décennies de règne de Biya.

"Il ne fait aucun doute que Biya est largement impopulaire dans le pays, mais il bénéficie du soutien de nombreuses élites et chefs traditionnels grâce à la corruption et à un réseau financier. Cela joue un grand rôle dans sa victoire", explique Nat Powell, analyste de l’Afrique chez Oxford Analytica.

Le gouvernement a toujours rejeté ces accusations.

Le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), contrôle le Parlement avec 94 sièges sur 100 au Sénat et 152 sur 180 à l’Assemblée nationale.

La santé de Biya fait régulièrement l’objet de spéculations, car il passe la majeure partie de son temps en Europe, laissant la gestion du pays à des responsables du parti et à des membres de sa famille.

"En partie, il veut rester président jusqu’à sa mort, mais c’est aussi lié à son entourage et au parti au pouvoir", a ajouté Powell. "Le parti veut le garder car il représente une force de stabilité : tant qu’il est en vie, tout reste en place."

Patriotisme

À l’Université de Yaoundé I, Manoung Wilfried, étudiant en géosciences de 27 ans, assis près d’un escalier, semblait pensif. Il a déclaré qu’il voterait, même si aucun candidat ne l’a convaincu, et a critiqué la participation de Biya.

Wilfried dit que seul son patriotisme le motive à voter. "Pour le bien du pays, il devrait céder la direction à quelqu’un d’autre, capable de mieux comprendre et résoudre les problèmes des jeunes", a-t-il déclaré à propos de Biya.

Comme beaucoup de jeunes, Nghobo a perdu foi en un système électoral qu’il estime conçu pour maintenir Biya au pouvoir. "Le changement de pouvoir dans ce pays ne peut venir que par d’autres moyens, mais pas par les urnes", a-t-il affirmé.