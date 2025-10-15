Cameroun : le gouvernement dénonce la déclaration de victoire de Tchiroma

Au Cameroun, le gouvernement a réagi avec fermeté à la suite de la déclaration du candidat Issa Tchiroma Bakary, qui s’est auto-proclamé vainqueur de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Dans un communiqué publié à Yaoundé, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, qualifie cet acte d’« imposture » et de « comportement irresponsable », dénonçant une tentative de perturber le processus électoral en cours.

Selon le communiqué, Issa Tchiroma Bakary aurait enregistré et diffusé, depuis son domicile, une vidéo le 13 octobre, dans laquelle il s’attribue la victoire. Le ministère rappelle que cette initiative viole les dispositions juridiques encadrant le processus électoral. « Ce candidat aux abois, incapable de se faire représenter dans la moitié des bureaux de vote du pays, cherche à troubler un processus qui se déroule normalement », affirme le texte.

Paul Atanga Nji évoque par ailleurs un « plan diabolique » de déstabilisation, que le candidat aurait mis en œuvre en complicité avec des « officines occultes locales et étrangères », dans le but de proclamer des résultats parallèles au mépris des instances compétentes. Le ministre souligne avoir déjà alerté l’opinion publique, dès le 10 octobre, sur les intentions d’un candidat souhaitant se déclarer élu à la clôture du scrutin.

Le communiqué précise que le processus électoral suit son cours normal. La composition de la Commission nationale de recensement général des votes sera constatée par le Conseil électoral d’ELECAM, et seul le Conseil constitutionnel est habilité à proclamer les résultats définitifs, conformément à la loi. Le gouvernement indique que 5 575 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités et déployés dans les dix régions du pays. Selon leurs rapports, le scrutin s’est déroulé sans incident majeur, et les irrégularités relevées ne remettent pas en cause la sincérité du vote.

Assurant la communauté nationale et internationale de la poursuite sereine du processus, Paul Atanga Nji promet que l’ordre public sera maintenu sur toute l’étendue du territoire. Il met en garde le candidat mis en cause, soulignant que « son attitude irresponsable et arrogante sera traitée avec rigueur et fermeté ». Le communiqué se conclut sur une citation du chef de l’État, Paul Biya : « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. »