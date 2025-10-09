Bienvenue sur Africanews

Soudan du Sud : le chef d'état-major limogé puis remplacé par son prédécesseur

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, assiste à la cérémonie d'investiture du nouveau président kenyan William Ruto, à Nairobi, au Kenya, le 13 sept 2022.   -  
Copyright © africanews
Brian Inganga/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Sud-Soudan

Le chef d'état-major du Soudan du Sud a été limogé puis remplacé par son prédécesseur.

Ainsi, en a décidé, le président Salva Kiir. Mercredi le président sud-soudanais a nommé le général Paul Nang Majok pour remplacer Dau Aturjong à la tête des forces de défense, sans explication.

Le chef de l'état a réinstallé l'ancien général qu'il avait lui-même limogé trois mois plus tôt, selon la télévision d'État.

C'est une série de remaniements constants au sein des rangs militaires et gouvernementaux du Soudan du Sud, dans un contexte de conflits armés et à des spéculations internes sur sa succession éventuelle.

Âgé de 74 ans, Salva Kiir dirige un gouvernement de transition dans cette nation pauvre et fracturée depuis l'indépendance vis-à-vis du Soudan en 2011.

Les élections prévues dans ce pays ont été reportées à deux reprises et le Premier vice-président, Riek Machar, principal rival de Salva Kiir est inculpé pour trahison depuis le mois dernier.

Aturjong, lui a été réaffecté en tant que conseiller technique auprès du ministère de la Défense.

