Soudan du Sud : début du procès de Riek Machar

Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar s'adresse aux médias au sujet de la situation au Soudan du Sud après la signature d'un accord de paix, à Addis-Abeba, en Éthiopie.  
By Ali Bamba

Sud-Soudan

Au Soudan du Sud l'opposant Riek Machar comparaît devant le tribunal pour trahison. Le procès pénal de l'ancien vice-président sud-soudanais s'est ouvert lundi à Juba, la capitale aux côtés de sept autres personnes.

Ils sont poursuivis pour meurtre, complot, terrorisme, destruction de biens publics et d'équipements militaires, et crimes contre l'humanité.

Le procès est retransmis à la télévision nationale.

Il s'agit de la première comparution publique de Riek Machar, assigné à résidence depuis mars.

Le président Salva Kiir a suspendu Machar de ses fonctions de vice-président début septembre.

Cette décision arrivait juste après que les autorités judiciaires ont déclaré que l'homme faisait l'objet de poursuites pénales pour son rôle présumé dans une attaque contre une garnison des troupes gouvernementales au début de l'année.

La défense soutient que Machar ne peut être poursuivi pénalement sans porter atteinte à l'esprit de l'accord de paix conclu en 2018 mettant fin à une guerre civile meurtrière qui a fait environ 400 000 victimes.

Les avocats de la défense affirment que cet accord régit effectivement le Soudan du Sud, qui est au bord d'un retour à une guerre totale alors que les forces gouvernementales combattent des groupes armés considérés comme fidèles à l'opposition.

