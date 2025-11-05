Soudan du Sud : la famine s'aggrave face aux conflits et aux restrictions d'accès

JUBA, Soudan du Sud – Les Nations Unies ont averti aujourd'hui que le Soudan du Sud continuait de faire face à une grave crise alimentaire et nutritionnelle, qui risque de s'aggraver davantage si des mesures humanitaires urgentes ne sont pas prises.

Le dernier rapport de la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), publié aujourd'hui, prévoit que plus de la moitié de la population, soit environ 7,56 millions de personnes, sera confrontée à une crise alimentaire ou à une situation encore plus grave pendant la saison de soudure de 2026 (avril à juillet). En outre, plus de deux millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë pendant cette période.

L'insécurité alimentaire est généralisée et s'aggrave dans certaines régions du pays. La situation la plus préoccupante concerne quelque 28 000 personnes vivant dans les comtés de Luakpiny/Nasir et Fangak, qui sont confrontées à une famine catastrophique (phase 5 de l'IPC). Le sud du comté de Luakpiny/Nasir risque de connaître une famine dans le pire des cas, à savoir si le conflit persiste et si les restrictions d'accès se maintiennent dans un contexte d'inondations et d'épidémies.

Les niveaux élevés de famine continuent d'être alimentés par divers facteurs, notamment l'escalade des conflits, les déplacements massifs de population, les contraintes d'accès humanitaire, la crise économique, les chocs climatiques et l'érosion des capacités d'adaptation au sein des communautés. Ces éléments créent ensemble un réseau complexe de vulnérabilité. En revanche, la situation en matière de sécurité alimentaire s'est légèrement améliorée dans les comtés où la paix a été maintenue.

« La famine que nous observons au Soudan du Sud résulte en partie de la perturbation des saisons agricoles et des systèmes agroalimentaires qui sont suffisants pour répondre aux besoins alimentaires du pays », a déclaré Meshack Malo, représentant de la FAO au Soudan du Sud. « Il est essentiel d'instaurer une paix durable et de revitaliser les systèmes agroalimentaires pour mettre fin à la famine. Lorsque les champs seront cultivés et les marchés rétablis, les familles retrouveront leur dignité. »

L'accès humanitaire reste l'un des défis les plus critiques à l'heure actuelle. Dans de nombreuses régions du pays, l'insécurité, les pillages, le mauvais état des routes et les inondations ont isolé des communautés entières pendant des mois. Cette situation empêche l'aide vitale d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin et aggrave leur vulnérabilité.

« Cette évolution est alarmante », a déclaré Mary-Ellen McGroarty, directrice nationale du PAM au Soudan du Sud. « La persistance de niveaux élevés de famine est profondément préoccupante. Dans les comtés où la paix règne et où les acteurs ont un accès régulier aux ressources, les populations ont fait les premiers pas vers la reprise. Si ces progrès sont encourageants, il est essentiel de maintenir cette dynamique afin de garantir un changement positif durable dans toutes les communautés touchées. »

Six comtés sans précédent devraient également atteindre les niveaux les plus critiques de malnutrition aiguë en 2026, principalement en raison des déplacements liés aux conflits, de l'accès limité à la nourriture, à la nutrition, à l'eau et aux services de santé, ainsi que de la propagation d'une épidémie de choléra. Au total, 2,1 millions d'enfants de moins de cinq ans et 1,1 million de mères risquent de souffrir de malnutrition aiguë d'ici juin 2026.

« Cette analyse dresse un tableau très inquiétant, avec des niveaux élevés persistants de malnutrition sévère chez les plus jeunes enfants. Ces enfants ne sont pas responsables des facteurs qui ont provoqué leur déplacement et la fermeture des sites nutritionnels. Il est essentiel et urgent de garantir un accès sûr et la continuité des services de santé et de nutrition vitaux dans toutes les zones touchées », a déclaré Noala Skinner, représentante de l'UNICEF dans le pays.

Tout en soulignant la nécessité cruciale d'un accès humanitaire sans entrave au Soudan du Sud, les agences humanitaires avertissent que la fenêtre d'opportunité pour agir se referme rapidement et qu'il est temps d'agir dès maintenant. Un soutien urgent et soutenu est essentiel pour sauver des vies, protéger les moyens de subsistance et empêcher que la situation ne se détériore pour dégénérer en une crise humanitaire plus grave.