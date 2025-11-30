Rugby : l'Afrique du sud inflige une raclée au Pays de Galles

Les Springboks ont infligé une raclée au Pays de Galles 73-0, samedi au Principality Stadium, à Cardiff samedi. Permettant aux sud-africains de terminer leur tournée européenne sans défaite.

L'Afrique du Sud a marqué 11 essais, dont deux par le demi d'ouverture Sacha Feinberg-Mngomezulu. Les doubles champions du monde menaient déjà 28-0 à la mi-temps.

Pour cette rencontre de Rugby qui s’est déroulée en dehors de la fenêtre des tests. Le pays de Galles a été privé de 13 joueurs basés en Angleterre et en France. Les Sud-africains de leur côté ont dû libérer neuf joueurs de la victoire contre l'Irlande le week-end dernie.

La rencontre a cependant été entachée par l'agression oculaire d'Alex Mann par Eben Etzebeth lors d'une mêlée dans les derniers instants de la partie a reçu un carton rouge permanent lors de son 141e test sous le maillot des Springboks.