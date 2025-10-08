Guerre à Gaza : Israël et le Hamas poursuivent les négociations en Égypte

De hauts responsables américains, qataris et turcs devraient rejoindre mercredi les négociations en Égypte, qui concernent le Hamas et Israël.

Ces pourparlers, indirects, ont pour objectif principal de mettre fin au conflit à Gaza, dans un contexte de pressions internationales accrues pour parvenir à un accord de paix durable.

Badr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères, a déclaré : « À Charm el-Cheikh, la ville de la paix, des négociations sont en cours entre les parties israélienne et palestinienne afin de parvenir à un accord sur la première phase. Cet accord vise la libération des otages et d’un certain nombre de prisonniers palestiniens, ainsi que le redéploiement des forces israéliennes pour préparer le terrain à la suite. »

Selon Majed al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, « l’un des principaux obstacles aux négociations est la mise en œuvre des accords. Nous devons trouver des solutions concrètes pour garantir leur application rapide. » Il a néanmoins souligné que la question palestinienne reste prioritaire pour le peuple palestinien, et que son avenir doit être entre ses mains.

Ces négociations s’appuient sur un plan annoncé le 29 septembre par le président américain Donald Trump, qui prévoit, en plus de l’échange d’otages et de prisonniers, un cessez-le-feu, le retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, ainsi que le désarmement du Hamas.