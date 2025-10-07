Égypte : négociations à Charm el-Cheikh sur le plan de Trump pour Gaza

Mardi, lors d'une conférence de presse au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a confirmé que des négociations se déroulaient à Charm el-Cheikh.

Le but : parvenir à un accord sur la première étape du plan du président américain Donald Trump, destiné à mettre fin au conflit à Gaza.

« à Charm el-Cheikh, la ville de la paix, des discussions ont lieu entre Israël et la Palestine. L’objectif est de convenir de la libération des otages et de certains prisonniers palestiniens, ainsi que d’un redéploiement des forces israéliennes pour préparer la suite du processus. » a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne.

Le ministre a également indiqué qu’une délégation américaine participerait aux négociations dès mercredi pour soutenir les efforts en cours.