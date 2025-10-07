Guerre Israël-Hamas : des milliers de Gazaouis toujours sous des décombres

Des milliers de Palestiniens à Gaza recherchent leurs proches disparus pendant l'une des guerres les plus destructrices de ces dernières décennies.

Certains sont ensevelis sous les ruines des bâtiments détruits. D'autres ont tout simplement disparu pendant les opérations militaires israéliennes.

« Je n'arrête pas de l'imaginer revenir. Je l'imagine marcher vers moi dans la tente. Je me dis qu'il n'est pas mort. C'est difficile... Il est seulement allé voir la maison. Pour voir si elle avait été bombardée ou non, il a fait deux pas, et les Israéliens l'ont abattu. Que leur avait-il fait ? Il n'avait rien fait. Il était allé voir sa maison bombardée. Dieu est mon témoin. Mon cœur est en feu. », s’est confiée Fadwa al-Ghalban, mère d'un Palestinien disparu.

Selon le ministère de la Santé, environ 6 000 personnes seraient encore ensevelies sous les décombres, d'après les déclarations de leurs proches. Mais le nombre réel est probablement supérieur de plusieurs milliers.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dispose de sa propre liste de personnes disparues : au moins 7 000 cas restent non résolus, a déclaré le porte-parole en chef Christian Cardon.

« J'ai fait la prière pour mes enfants disparus. J'ai aussi une fille disparue, ne l'oubliez pas. Une grande douleur vous envahit quand votre fils et votre fille sont enterrés ici et que vous ne pouvez pas les récupérer. Il y a beaucoup de gens comme nous à Gaza. Beaucoup de maisons ont été bombardées avec leurs habitants à l'intérieur, et personne n'a pu les sortir de là. », a expliqué Khalid Nassar, père d'un fils et d'une fille palestiniens disparus.

Il y a eu de nombreuses façons de disparaître pendant le chaos des offensives, des destructions de bâtiments et des déplacements massifs de la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de Gaza.

Des centaines de personnes ont été détenues aux postes de contrôle israéliens ou ont été arrêtées lors de raids sans que leurs familles en soient informées.

« Quand je rentre chez moi le soir, je me souviens de lui. Je commence à regarder des vidéos de lui et à regarder ses photos. Sa mère continue de lui parler la nuit et de l'appeler. Elle ne dort pas, ni la nuit ni le jour. Moi non plus. Je me souviens de mon fils tout le temps. », a dit Mohammad al-Najjar, père d'un Palestinien disparu. .

L'armée israélienne a emporté un nombre inconnu de corps, affirmant qu'elle recherchait des otages israéliens ou des Palestiniens qu'elle identifie comme des militants. Elle a renvoyé plusieurs centaines de cadavres non identifiés à Gaza, où ils ont été enterrés dans des fosses communes anonymes.

Les recherches sur les personnes disparues nécessitent une technologie ADN avancée, des échantillons d'ADN provenant des familles et des corps non identifiés, ainsi que des images aériennes pour localiser les lieux d'inhumation et les fosses communes.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, Israël restreint l'entrée de matériel de test ADN à Gaza depuis avant la guerre.

Les autorités militaires israéliennes n'ont pas souhaité faire de commentaires lorsqu'on leur a demandé si ces produits étaient interdits.

Les organisations de défense des droits humains affirment qu'Israël « fait disparaître » des centaines de Palestiniens de Gaza, les détenant sans inculpation ni procès, souvent au secret.

Israël ne rend pas public le nombre de personnes détenues, sauf dans le cadre de demandes au titre de la loi sur la liberté d'information. En vertu d'une révision de la loi israélienne en temps de guerre, les détenus de Gaza peuvent être détenus sans contrôle judiciaire pendant 75 jours et se voir refuser l'accès à un avocat pendant encore plus longtemps.

Les comparutions devant un juge se déroulent généralement en secret, par vidéoconférence.