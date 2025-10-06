Guerre Israël-Hamas : les ravages de la malnutrition à Gaza

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré avoir constaté 400 décès à Gaza liés à la malnutrition depuis le début de l'année, dont 101 enfants, parmi lesquels 80 avaient moins de cinq ans.

"Un grand nombre de patients nous arrivent du sud de la bande de Gaza et des régions méridionales. Outre l'augmentation du nombre de cas, non seulement chez les enfants de moins de cinq ans, nous avons commencé à faire face à de nouveaux chiffres et à de nouveaux cas de plus de cinq ans. En conséquence, nous avons commencé à recevoir des cas de malnutrition sévère avec complications médicales chez des enfants de cinq à douze ans. Nous avons également commencé à recevoir des cas d'enfants âgés de deux à six mois", explique le Dr Rana Abu Zaatir, Chef du Département de Nutrition Thérapeutique, Hôpital Al-Awda.

L'OMS indique que seuls quatre centres de stabilisation de la malnutrition sont encore opérationnels sur l'enclave palestinienne.

La réponse nutritionnelle est confrontée à de graves problèmes opérationnels, notamment des pénuries critiques d'aliments thérapeutiques et un manque d'espace pour étendre les services de stabilisation dans les établissements de santé existants.

"Il y a un grand nombre d'enfants et d'adultes qui sont morts à cause de la malnutrition et de ses complications. Malheureusement, dans les prochains jours, et même dans la période à venir, si les points de passage restent fermés et si les prix des produits de base continuent d'augmenter, nous serons confrontés à une véritable catastrophe dans la bande de Gaza en raison de la malnutrition et de l'absence de ressources alimentaires suffisantes pour permettre à ces personnes de mener une vie normale", ajoute, le Dr Rana Abu Zaatir.

Les ordres de déplacement en cours dans la ville de Gaza ont encore perturbé l'exécution des programmes, exposant des milliers d'enfants à un risque accru de décès évitable.