Etats-Unis : le président Trump entrevoit de nouvelles taxes douanières à la Chine

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il imposerait une taxe supplémentaire de 100 % sur les importations chinoises à partir du 1er novembre ou plus tôt, ce qui pourrait porter les tarifs douaniers à des niveaux proches de ceux qui, en avril, ont fait craindre une récession mondiale.

Le président a déclaré sur son site de médias sociaux qu'il imposait ces nouveaux droits de douane en raison des contrôles à l'exportation imposés par la Chine sur les éléments de terres rares. Ces nouveaux droits de douane s'inscrivent dans le prolongement d'un message publié vendredi sur Truth Social, dans lequel M. Trump déclarait qu'"il ne semble pas y avoir de raison" de rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping dans le cadre d'un prochain voyage en Corée du Sud.

M. Trump a déclaré qu'"à partir du 1er novembre 2025 (ou plus tôt, en fonction de toute autre action ou changement entrepris par la Chine), les États-Unis d'Amérique imposeront un tarif douanier de 100 % à la Chine, en plus de tous les tarifs douaniers qu'elle paie actuellement".

M. Trump n'a pas formellement annulé la rencontre avec M. Xi, se contentant d'indiquer qu'elle pourrait ne pas avoir lieu dans le cadre d'un voyage prévu à la fin du mois en Asie. Ce voyage devait comprendre une étape en Malaisie, qui accueille le sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, une étape au Japon et une visite en Corée du Sud, où il devait rencontrer M. Xi avant le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique.

Bien que la formulation de M. Trump ait été définitive, il est également connu pour revenir sur ses menaces. Certains investisseurs ont commencé à s'engager dans ce que le Financial Times a appelé le commerce "TACO", qui signifie "Trump Always Chickens Out" ("Trump se dégonfle toujours").