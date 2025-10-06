À Mogadiscio, la vie reprend progressivement son cours après l’attaque menée samedi contre la prison de haute sécurité de Godka Jilacow, située au cœur de la capitale, non loin du palais présidentiel.

Le siège, qui a duré près de six heures, a été levé grâce à une intervention de l’armée somalienne. Selon les autorités, les sept assaillants ont été abattus, sans faire de victimes parmi les civils ou les forces de sécurité. Le groupe islamiste al-Shabab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l’assaut, survenu peu après la levée de plusieurs barrages routiers dans la ville. Ces points de contrôle, installés depuis plusieurs années pour protéger les institutions gouvernementales, étaient critiqués pour leur impact négatif sur la circulation et l’économie locale.

Du côté des secours, les équipes médicales sont rapidement intervenues pour évacuer les blessés : dès que nous avons entendu l’explosion, la communauté nous a appelés pour signaler une attaque contre une prison. En arrivant sur les lieux, nous avons constaté de nombreux blessés. L’armée a pris en charge près de 25 patients, leur apportant assistance et soutien, explique Dr Abdulkadir Adan, directeur du service d’ambulance.

Malgré cette attaque, Mogadiscio connaît depuis plusieurs mois une période de relative accalmie. Les forces somaliennes, appuyées par des milices locales et les troupes de l’Union africaine, ont repoussé al-Shabab de plusieurs zones stratégiques dans le centre et le sud du pays.