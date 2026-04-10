Nigeria : le bilan monte à 100 morts en une semaine dans les attaques djihadistes

Une attaque terroriste a visé une base militaire située à environ 75 kilomètres de Maiduguri, capitale de l’État de Borno, faisant plusieurs victimes, dont le brigadier-général Oseni Omoh Braimah et plusieurs soldats.

Cet assaut porte à près de 100 le nombre de morts enregistrés depuis dimanche, dans une série d’attaques menées par des groupes armés dans le pays.

Dans un communiqué, le président Bola Tinubu a fermement condamné cette attaque et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a rendu hommage au courage des militaires, qui ont réussi à repousser les assaillants et à empêcher Boko Haram de prendre le contrôle des communautés locales.

Cette attaque survient après la mort d’au moins 90 personnes dans plusieurs villages isolés du nord-ouest du Nigeria, ciblés par des violences ces derniers jours.

Le nord du Nigeria est en proie à une recrudescence des violences, alimentée par des groupes terroristes comme Boko Haram, mais aussi par des bandes criminelles locales, surnommées « bandits ». Ces attaques répétées plongent la région dans une insécurité grandissante.