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Nigeria : le bilan monte à 100 morts en une semaine dans les attaques djihadistes

Des personnes se rassemblent sur les lieux de l'attaque armée perpétrée dimanche soir dans le quartier de Gari Ya Waye, à Jos Nord, au Nigeria, le 30 mars 2026   -  
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(AP Photo/Samson Omale
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Nigéria

Une attaque terroriste a visé une base militaire située à environ 75 kilomètres de Maiduguri, capitale de l’État de Borno, faisant plusieurs victimes, dont le brigadier-général Oseni Omoh Braimah et plusieurs soldats.

Cet assaut porte à près de 100 le nombre de morts enregistrés depuis dimanche, dans une série d’attaques menées par des groupes armés dans le pays.

Dans un communiqué, le président Bola Tinubu a fermement condamné cette attaque et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a rendu hommage au courage des militaires, qui ont réussi à repousser les assaillants et à empêcher Boko Haram de prendre le contrôle des communautés locales.

Cette attaque survient après la mort d’au moins 90 personnes dans plusieurs villages isolés du nord-ouest du Nigeria, ciblés par des violences ces derniers jours.

Le nord du Nigeria est en proie à une recrudescence des violences, alimentée par des groupes terroristes comme Boko Haram, mais aussi par des bandes criminelles locales, surnommées « bandits ». Ces attaques répétées plongent la région dans une insécurité grandissante.

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