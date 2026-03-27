La guerre au Moyen-Orient exacerbe la crise humanitaire en Somalie

Dans un camp de déplacés surpeuplé du sud de la Somalie, la survie est leur seule préoccupation.

Dans ce refuge de Ladan, dans la vielle de Dollow, les personnes déplacées qui ont fui la sécheresse qui a ravagé de vastes régions du pays, ont perdu leurs récoltes et leur bétail.

Loin de penser à la guerre au Moyen-Orient, c’est pourtant ce conflit qui fait grimper les coûts du carburant et perturbent l’acheminement des fournitures nécessaires au fonctionnement du camp.

« Nous avons été confrontés à une sécheresse très grave qui a détruit notre bétail et nos exploitations agricoles et a failli nous coûter la vie. Comme vous pouvez le voir, ma fille souffre de malnutrition. Ce n’est qu’après notre arrivée dans ce centre que son état a commencé à s’améliorer, mais les effets de la sécheresse sont considérables. », a indiqué Mumino Abdi, mère touchée par la sécheresse.

Les travailleurs humanitaires de l’UNICEF à Ladan affirment que la guerre qui fait rage au Moyen-Orient a rendu leur travail plus difficile en perturbant les approvisionnements. L’organisation indique disposer de 15,7 millions de dollars de fournitures vitales — notamment des aliments thérapeutiques, des vaccins et des moustiquaires — en transit ou en cours de préparation pour être livrées en Somalie. Mais ces expéditions sont désormais incertaines.

« Ce que nous constatons, c'est que les enfants sont déjà au bord du gouffre, et cela est dû à la sécheresse et à la crise qui sévit dans certaines régions. Et maintenant, ils subissent un nouveau choc comme celui-ci, à savoir ce qui se passe au Moyen-Orient. C’est un choc pour le système, car cela signifie que nous ne pouvons plus acheminer les fournitures aussi facilement et que les coûts du carburant sont extrêmement élevés. C’est donc simplement un autre problème auquel nous devons essayer de faire face, et cela signifie que de plus en plus d’enfants vont souffrir.», a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF.

Selon les Nations Unies, les coûts de transport pourraient augmenter de 30 % à 60 %, voire doubler sur certains itinéraires, tandis que les retards causés par les changements d'itinéraire et les retards accumulés deviennent plus probables.

Parallèlement, plus de 400 centres de santé et de nutrition ont fermé leurs portes au cours de l’année écoulée à travers la Somalie, principalement en raison des coupes budgétaires américaines.