Somalie : du football féminin, malgré la menace islamiste

Des centaines de spectateurs somaliens ont applaudi en regardant deux équipes de jeunes femmes jouer au football dans un stade de Mogadiscio — une scène inimaginable dans ce pays conservateur et ravagé par les conflits il y a encore quelques années.

Jusqu’à récemment, de tels événements étaient fortement menacés dans la capitale somalienne par le groupe militant Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, qui désapprouve les divertissements comme le football, en particulier lorsqu’il est pratiqué par des femmes.

Mais si Al-Shabaab exerce toujours une forte emprise en coulisses à Mogadiscio, la situation sécuritaire s’est nettement améliorée.

Lors du match de mardi, la tribune principale était en grande partie séparée, mais comptait néanmoins quelques hommes et femmes assis ensemble.

L’équipe féminine des Ilays a finalement écrasé ses adversaires de Nasiib 5-0, mais cela n’a pas entamé la bonne humeur.

« Si vous aviez été à Mogadiscio il y a quelques années, un événement comme celui-ci, avec deux clubs de football féminin s'affrontant, n'aurait pas été possible... mais avec le temps, les choses s'améliorent », a déclaré Ali Muhidin, l'un des spectateurs.

Le championnat de football féminin a été créé en 2024 et ne comptait initialement que 80 joueuses. Mais à peine deux ans plus tard, 600 joueuses participent au sein de 10 équipes — principalement de Mogadiscio, mais aussi d’autres régions du pays.

« Personne n’aurait pu imaginer qu’un jour, les femmes somaliennes joueraient au football dans leur pays, où même les hommes étaient interdits de jeu par des combattants qui avaient déclaré le football “non islamique” », a déclaré Ali Abdi Mohamed, président de la Fédération somalienne de football.

« Mais ce dont nous n’aurions même pas osé rêver est devenu réalité », a-t-il déclaré à l’AFP.

Il a admis que tout le monde dans ce pays musulman largement conservateur n’autorisait pas ses filles à jouer, mais qu’ils n’avaient reçu aucune plainte sérieuse.

Les Somaliens sont depuis longtemps des fans passionnés du football européen, mais les équipes locales ont été négligées. La Somalie occupe actuellement la 200e place du classement masculin de la FIFA, devançant seulement une poignée de micro-États.

Son équipe féminine, qui a disputé son premier match amical en octobre à Djibouti, n’est pas répertoriée par la fédération internationale.

Mais cela devrait bientôt changer, car les « Ocean Queens » se préparent pour leur tout premier tournoi international : une compétition des moins de 17 ans qui se tiendra en mai en Tanzanie.

« Pour les femmes, jouer au football n’est ni honteux ni tabou », a déclaré Ramas Abdi Salah, milieu de terrain des Ocean Queens, qui, comme ses coéquipières, porte des collants épais et un t-shirt à manches longues sous sa tenue de sport, ainsi qu’un foulard noir pour se couvrir les cheveux.

« Comme vous pouvez le voir, je suis entièrement couverte, à l’exception de mon visage et de mes mains. Je n’ai reçu aucun commentaire désobligeant », a déclaré la jeune fille de 17 ans, qui a ajouté avoir l’approbation de sa famille.

La gardienne Najma Ali Ahmed a connu un match difficile mardi, encaissant cinq buts.

Mais il en faudra bien plus pour lui faire perdre son amour du jeu.

« J'adresse un message aux footballeuses pour qu'elles travaillent à réaliser leur rêve de rejoindre l'équipe nationale », a-t-elle déclaré.