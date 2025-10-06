Malawi : Mutharika renforce son gouvernement avec de nouvelles nominations clés

Le président malawite Peter Mutharika poursuit la restructuration de son gouvernement après sa réélection récente. Ce week-end, plusieurs nominations importantes ont été annoncées, témoignant de sa volonté d’instaurer une équipe renforcée pour ses prochains mandats.

Parmi ces décisions, la nomination d’Enock Chihana au poste de deuxième vice-président du pays se distingue. Membre de l’Alliance pour la démocratie, Chihana a joué un rôle clé en concluant un accord avec le Parti démocratique progressiste (DPP) de Mutharika avant les dernières élections générales.

Ce remaniement intervient dans un contexte où Mutharika, réélu pour un nouveau mandat, met l’accent sur des réformes structurelles, notamment pour dynamiser l’économie et renforcer les institutions nationales.

Le nouveau gouvernement comprend également plusieurs autres nominations stratégiques : George Chaponda occupe désormais le poste de ministre des Affaires étrangères, tandis que Joseph Mwanamvekha est chargé des Finances, de la Planification économique et du Développement. Alfred Gangata devient ministre d’État, chargé de responsabilités particulières.

Au sein de la fonction publique, plusieurs figures clés ont également été réassignées. George Jafu prend la tête des Forces de défense malawiennes, Justin Saidi devient Secrétaire général du gouvernement, et Richard Luhanga est nommé Inspecteur général de la police.

Toutes ces nominations ont été effectivement effec­­tives immédiatement, selon le Bureau du Président et du Cabinet (OPC). La cérémonie officielle d’investiture de Mutharika, devenu le septième président du Malawi, ainsi que celle de Jane Ansah, en tant que première vice-présidente, s’est déroulée samedi au stade Kamuzu sous la supervision du juge en chef Rizine Mzikamanda.