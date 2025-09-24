Malawi : l'ancien président Peter Mutharika élu président

Au Malawi, Peter Mutharika, chef du Parti démocratique progressiste (DPP) a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 16 septembre 2025, a annoncé mercredi la commission électorale.

L'ancien président a obtenu un large avantage sur le président sortant Lazarus Chakwera, soit 57 % des voix, contre 33 %.

Chakwera a immédiatement reconnu sa défaite plus tôt dans la journée.

Cette annonce marque un retour politique majeur pour Mutharika, âgé de 85 ans.

Cet homme a été président de 2014 à 2020, date à laquelle il avait aussi été largement battu par Lazarus Chakwera.

Le désormais nouveau président hérite d'une économie en profonde crise, avec une grave pénurie de carburant et de devises étrangères dans cet État sous développé d'Afrique australe.

Le taux d'inflation officiel est proche de 30 %, un poulet congelé dans un supermarché de la capitale, Lilongwe, coûtant environ 20 dollars, dans un pays où la plupart des gens vivent avec 2 dollars par jour ou moins.

La prestation de serment devrait avoir lieu sept jours après la proclamation des résultats, selon la commission électorale.