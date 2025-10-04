Malawi : le nouveau président Peter Mutharika prête serment

Malawi
Au Malawi, le nouveau président Peter Mutharika a prêté serment. Celui qui a été président de 2014 à 2020 a été élu dès le premier tour du scrutin en septembre dernier contre le président sortant Lazarus Chakwera. Il fait donc son retour en politique à l’âge de 85 ans.
Ce samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées au stade Kamuzu de Blantyre pour assister à son investiture.
Peter Mutharika prend ses fonctions à un moment où le Malawi traverse une crise économique. L'inflation galopante et les pénuries de carburant et de nourriture ont suscité un profond mécontentement à l'égard du gouvernement précédent.
Le Malawi, qui dépend fortement de l'agriculture, a également été frappé par de récents chocs climatiques, notamment un cyclone dévastateur en 2023 et une sécheresse l'année dernière qui a détruit les récoltes.
Le nouveau président du Malawi promet aussi de combattre la corruption qui fait rage dans le pays.
