Malawi : le nouveau président Peter Mutharika prête serment

Le président du Malawi, Peter Mutharika, au centre, après avoir prêté serment lors de sa cérémonie d'investiture au stade Kamuzu de Blantyre, au Malawi, le 4 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
Thoko Chikondi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Malawi

Au Malawi, le nouveau président Peter Mutharika a prêté serment. Celui qui a été président de 2014 à 2020 a été élu dès le premier tour du scrutin en septembre dernier contre le président sortant Lazarus Chakwera. Il fait donc son retour en politique à l’âge de 85 ans. 

Ce samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées au stade Kamuzu de Blantyre pour assister à son investiture.

Peter Mutharika prend ses fonctions à un moment où le Malawi traverse une crise économique. L'inflation galopante et les pénuries de carburant et de nourriture ont suscité un profond mécontentement à l'égard du gouvernement précédent.

Le Malawi, qui dépend fortement de l'agriculture, a également été frappé par de récents chocs climatiques, notamment un cyclone dévastateur en 2023 et une sécheresse l'année dernière qui a détruit les récoltes.

Le nouveau président du Malawi promet aussi de combattre la corruption qui fait rage dans le pays.

