Libye : un remaniement gouvernemental suscite la polémique

Le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah conserve les portefeuilles de la Défense et des Affaires étrangères.

Cependant, la désormais ex- ministre de la Culture, Mabrouka Tougi, refuse de quitter ses fonctions, estimant que son limogeage ne respecte pas les procédures institutionnelles prévues par les accords politiques régissant l’exécutif libyen.

Cette situation pourrait ouvrir un nouveau front de tension entre les différentes factions gouvernementales. En effet, les relations entre le Premier ministre et certains responsables clés s’étaient déjà récemment dégradées, notamment avec Mohamed el-Menfi, président du Conseil présidentiel représentant les trois régions du pays, et Mohamed Takala, chef du Haut Conseil d’État, qui fait office de chambre haute. Les désaccords portent sur la répartition des postes officiels entre les régions occidentale, orientale et méridionale de la Libye.

Malgré ces tensions, Mohamed el-Menfi et Mohamed Takala ont participé à la première réunion du gouvernement de l’année, organisée après l’annonce du remaniement. « Le but n’est pas le changement pour le changement, mais d’accélérer la prestation de services aux citoyens », a déclaré Abdulhamid Dbeibah dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le nouveau gouvernement ne compte qu’une seule femme : Randa Ghareb, nommée ministre de la Condition féminine.