Malawi : Mutharika fait l'état des finances publiques

Peter Mutharika a prêté serment samedi en tant que président du Malawi après avoir fait son retour sur la scène politique à l'âge de 85 ans et remporté les élections du mois dernier.

Des milliers de personnes se sont rassemblées au stade Kamuzu, dans la capitale commerciale Blantyre, pour assister à l'investiture de Mutharika.

Il a précédemment occupé le poste de président de ce pays d'Afrique australe de 2014 à 2020.

Il a perdu son poste en 2020, après que l'élection qu'il avait remportée en 2019 ait été annulée par un tribunal en raison d'irrégularités généralisées et qu'il ait été ordonné de la réorganiser l'année suivante.

Il a remporté les élections du 16 septembre avec 56 % des voix, contre 33 % pour le président sortant Lazarus Chakwera, et a ainsi été réélu.

Mutharika prend ses fonctions à un moment où le Malawi, qui est déjà l'un des pays les moins développés d'Afrique, traverse une crise économique.

La flambée de l'inflation et les pénuries de carburant et de nourriture ont suscité un profond mécontentement à l'égard du leadership de Chakwera.

Le Malawi, qui dépend fortement de l'agriculture, a également été frappé par de récents chocs climatiques, notamment un cyclone dévastateur en 2023 et une sécheresse l'année dernière qui a détruit les récoltes.

« Le Malawi est en pleine crise. Il n'y a pas de nourriture, pas de devises étrangères, une pénurie de carburant et le coût de la vie est exorbitant », a déclaré Mutharika lors de son investiture.

« Le gouvernement n'a pas d'argent, la pauvreté est extrêmement élevée et personne ne sait où est passé l'argent emprunté. »

Mutharika, professeur de droit ayant étudié à l'université Yale aux États-Unis, s'est engagé à lutter contre la corruption, bien qu'il ait lui-même fait l'objet d'allégations de corruption au cours de son premier mandat.

Mutharika a appelé la communauté internationale à investir au Malawi, affirmant que le pays recherchait des partenariats et non des dons.

Il a félicité les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne pour leur soutien dans la lutte contre la corruption et a déclaré qu'une délégation malawienne se rendrait bientôt à Washington pour négocier à la suite de la réduction de l'aide américaine qui a nui au Malawi.

Il a déclaré que le président américain Donald Trump lui avait envoyé un message de félicitations.

Chakwera n'a pas assisté à l'investiture de Mutharika, mais son parti, le Malawi Congress Party, a envoyé un message de bonne volonté.