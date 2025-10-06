Égypte : une peinture pharaonique disparait de la nécropole de Saqqarah

Une peinture pharaonique en calcaire a disparu de la célèbre nécropole de Saqqarah, en Égypte, devenant le dernier artefact en date à se volatiliser dans un pays réputé pour sa riche et longue histoire.

La peinture se trouvait dans le tombeau de Khentika, dans la nécropole de Saqqarah, située en dehors du Caire, a déclaré dimanche Mohamed Ismail, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Le tombeau de type mastaba avait été découvert dans les années 1950 et n'avait pas été rouvert depuis 2019.

La déclaration d’Ismail a indiqué que le parquet enquêtait sur les circonstances de la disparition de la peinture, sans donner davantage de détails.

Les médias égyptiens ont rapporté que la peinture représentait le calendrier de l'Égypte ancienne, qui divisait l'année en trois saisons reflétant les crues et décrues du Nil. Elle comprenait la saison des crues, Akhet, la saison des semailles, Proyet, et la saison des récoltes, Shomu.

Le tombeau remonte à la sixième dynastie de l'Ancien Empire égyptien — soit approximativement entre 2700 av. J.-C. et 2200 av. J.-C.

Le média Cairo 24 a rapporté qu'une mission britannique travaillant dans le tombeau avait découvert la disparition de la peinture en mai.

Le tombeau est l’un des rares mastabas de l’Égypte antique à comporter une malédiction gravée sur sa façade. Les inscriptions mettaient en garde les intrus contre une punition divine, selon l’égyptologue britannique Harry James, qui a coécrit un article de recherche sur le tombeau dans les années 1950.

Le site de Saqqarah fait partie d'une vaste nécropole de l'ancienne capitale égyptienne, Memphis, qui comprend les célèbres pyramides de Gizeh, la pyramide à degrés de Djéser, ainsi que des pyramides plus petites à Abou Sir, Dahchour et Abou Roach. Les ruines de Memphis ont été inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO dans les années 1970.

L’annonce de dimanche intervient moins d’un mois après le vol d’un bracelet d’un pharaon ancien au musée égyptien du Caire, qui a ensuite été fondu pour son or.

Ce bracelet en or, orné d’une perle en lapis-lazuli, appartenait au pharaon Amenemope, qui a régné il y a environ 3 000 ans. Il a été volé le 9 septembre alors que des responsables du musée préparaient des artefacts pour une exposition en Italie. Les autorités ont indiqué qu’il avait été dérobé dans un laboratoire de restauration du musée et écoulé à travers un réseau de revendeurs avant d’être fondu.