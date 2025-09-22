Égypte : indignation après le vol d'un bracelet antique

Les Égyptiens ont réagi avec indignation cette semaine après que des responsables ont déclaré qu'un bracelet vieux de 3 000 ans ayant appartenu à un ancien pharaon avait été volé au célèbre musée égyptien du Caire, puis fondu pour en extraire l'or.

Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, a déclaré samedi soir à la télévision que le bracelet avait été volé le 9 septembre alors que les responsables du musée préparaient des objets pour une exposition en Italie. Il a imputé la responsabilité de ce vol au "laxisme" dans l'application des procédures au sein de l'établissement et a déclaré que les procureurs poursuivaient leur enquête.

Le bracelet, orné d'une perle de lapis-lazuli, appartenait au pharaon Amenemope, qui a régné il y a environ 3 000 ans. Les autorités ont déclaré qu'il avait été dérobé dans un laboratoire de restauration du musée, puis acheminé par une chaîne de revendeurs avant d'être fondu. Le ministre a précisé que le laboratoire n'était pas équipé de caméras de sécurité.

Quatre suspects ont été arrêtés, dont un spécialiste de la restauration au musée qui a avoué avoir donné le bracelet à une connaissance propriétaire d'une boutique d'argenterie dans le quartier de Sayyeda Zainab au Caire. Il aurait ensuite été vendu au propriétaire d'un atelier d'orfèvrerie pour l'équivalent d'environ 3 800 dollars. Il a finalement été vendu pour environ 4 000 dollars à un employé d'un autre atelier d'orfèvrerie, qui a fondu le bracelet pour fabriquer d'autres bijoux en or.

Les suspects ont avoué leurs crimes et l'argent a été saisi, a déclaré le ministère dans un communiqué jeudi.

Le ministère a également diffusé une vidéo de vidéosurveillance montrant un commerçant recevant un bracelet, le pesant, puis payant l'un des suspects.

Patrimoine antique

Les médias locaux ont rapporté dimanche qu'un juge avait ordonné le maintien en détention de la restauratrice et de sa connaissance pendant 15 jours supplémentaires dans l'attente d'un complément d'enquête. Il a ordonné la libération des deux autres suspects s'ils versaient une caution fixée à 10 000 livres égyptiennes (207 dollars) chacun.

La perte d'un trésor qui avait survécu pendant trois millénaires a été douloureuse pour de nombreuses personnes en Égypte, où le patrimoine antique de la nation est très apprécié.

Certains ont remis en question les mesures de sécurité du musée et ont appelé à un renforcement de ces mesures autour des trésors du pays.

Monica Hanna, une éminente archéologue égyptienne, a appelé à la suspension des expositions à l'étranger "jusqu'à ce qu'un meilleur contrôle" soit mis en place pour sécuriser les artefacts. Monica Hanna est doyenne de l'Académie arabe des sciences, des technologies et du transport maritime, et milite pour le retour des artefacts égyptiens exposés dans les musées étrangers.

Malek Adly, avocat égyptien spécialisé dans les droits de l'homme, a qualifié ce vol de "signal d'alarme" pour le gouvernement et a déclaré qu'il fallait renforcer la sécurité des antiquités dans les salles d'exposition et les entrepôts.

Amenemope a régné sur l'Égypte depuis Tanis, dans le delta du Nil, pendant la XXIe dynastie égyptienne. La nécropole royale de Tanis a été découverte par l'archéologue français Pierre Montet en 1940, selon le Musée égyptien.

La collection de la nécropole comprend environ 2 500 objets anciens, dont des masques funéraires en or, des cercueils en argent et des bijoux en or. La collection a été restaurée en 2021 en collaboration avec le musée du Louvre à Paris.

Ce vol a rappelé à certains les pertes culturelles passées, notamment la disparition du tableau "Fleurs de pavot" de Vincent van Gogh, alors évalué à 50 millions de dollars, dans un autre musée du Caire en 2010. Le tableau avait déjà été volé en 1977, mais avait ensuite été retrouvé. Cependant, depuis son vol en 2010, il n'a pas été retrouvé.