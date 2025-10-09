La première exposition consacrée à l'art moderne nigérian à Londres

Les œuvres d’artistes nigérians depuis les années 1940 jusqu'à l’indépendance et au-delà sont exposées au musée Tate Modern de Londres.

Il s'agit de la première exposition britannique sur le développement du mouvement artistique moderne au Nigeria. Elle met en lumière l'évolution de ce mouvement artistique du XXe siècle.

« Je pense que l'exposition est si vaste et si diversifiée. Nous voulions vraiment capturer les différents supports utilisés par les artistes, qu'il s'agisse du textile, de la sculpture, de la peinture, de la céramique, de l'internationalisme de certaines villes, et donc de Lagos en tant que centre, de la même manière que nous verrions Paris, Munich ou Londres, par exemple. Il n'existe pas vraiment de modernisme nigérian défini. Nous voulions vraiment jouer avec le titre, l'ouvrir et montrer à notre public à quel point la production artistique et culturelle était diverse et incroyable. », a indiqué Bilal Akkouche, conservateur adjoint, Art international, Tate.

L'exposition s'étend sur une cinquantaine d'années, et notamment lorsque le pays africain était sous domination coloniale indirecte, jusqu'à l'indépendance en 1960.

La guerre civile a éclaté sept ans plus tard et s'est poursuivie jusque dans les années 1990.

« Nous sommes suffisamment confiants pour raconter cette histoire. La Tate Modern est un musée international, nous voulons briser l'idée que la modernité occidentale est la seule intéressante ou la seule chose qui vaille la peine d'être regardée et cette exposition montre vraiment que des pays comme le Nigeria méritent une étude approfondie et un regard en profondeur et nous sommes vraiment impatients que notre public puisse voir ces œuvres étonnantes. », a revendiqué Bilal Akkouche.

De nombreux artistes de cette période ont utilisé des techniques européennes et les ont combinées avec leurs propres traditions indigènes.

Le Tate veut montrer que des artistes nigérians comme Twin Seven Seven et Muraina Oyelami, méritent leur place aux côtés des Picasso et des Matisse de l'époque.

« . Je viens de là, oui, je viens du Nigeria, mais je ne peux pas dire que c'est typique, ou que c'est à cela que devraient ressembler les œuvres du Nigeria, non. C'est une œuvre d'art universelle »n a expliqué l’artiste Muraina Oyelami.

Plus de 300 objets d'une soixantaine d'artistes sont exposés. L'objectif est de refléter l'étendue et la richesse de la production artistique des artistes nigérians.

"Nigerian Modernism" ouvre ses portes le 8 octobre et se poursuit jusqu'au 10 mai 2026.