Le Pape Léon XIV appelle à la fin des hostilités au Soudan

Famine, maladies, glissements de terrain et violence gangrènent la vie au Soudan. Face à ces maux, le Pape Léon XIV a exprimé mercredi sa proximité avec la population de ce pays.

Le souverain pontife a évoqué les civils qui meurent dans la ville d'El-Fasher et le glissement de terrain survenu dimanche à Tarasin. L’incident qualifié de ‘’désastre humain’’ par le chef de l’église catholique a fait au moins 1000 morts selon les rebelles actifs dans la région.

"Comme si cela ne suffisait pas, la propagation du choléra menace des centaines de milliers de personnes déjà épuisées. Je suis plus que jamais proche du peuple soudanais, en particulier des familles, des enfants et des personnes déplacées. Je prie pour toutes les victimes.’’; a déclaré

Une prière nécessaire alors que depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par la guerre qui oppose les forces de soutien rapide à l’armée. Alors que le conflit a déjà fait plus de 14 millions de déplacés, le Pape a appelé à la fin des hostilités.

"Je lance un appel sincère aux responsables et à la communauté internationale pour qu'ils garantissent des corridors humanitaires et mettent en œuvre une réponse coordonnée pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Il est temps d'entamer un dialogue sérieux, sincère et inclusif entre les parties pour mettre fin au conflit et restaurer l'espoir, la dignité et la paix pour le peuple soudanais", a déclaré le souverain pontife.

Selon l’Organisation des Nations Unies, la guerre au Soudan a provoqué la pire crise humanitaire au monde.