Vatican : le pape reçoit le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été reçu ce samedi 30 août par le pape Léon XIV pour une audience privée au Palais apostolique du Vatican.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre Harare et le Saint-Siège, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection de l’environnement.

Le chef de l’État zimbabwéen a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État, ainsi que l’archevêque Paul Richard Gallagher, responsable des relations avec les États.

Cette rencontre avec le souverain pontife fait suite à la visite du vice-président du Zimbabwe en mai dernier, qui avait déjà échangé avec Mgr Gallagher, illustrant un dialogue régulier entre le Zimbabwe et le Vatican. Tous les responsables présents ont souligné l’importance du multilatéralisme et du dialogue international.

Cependant, cette visite officielle a suscité des critiques au Zimbabwe, confronté à une situation économique et sociale difficile. L’inflation atteignait 93,8 % en août 2025, et le pays traverse une grave crise alimentaire. Selon l’ONU, près de 7,6 millions de personnes seront confrontées à l’insécurité alimentaire cette année, conséquence directe de la pire sécheresse qu’ait connue le pays depuis des décennies.