Gaza : mobilisation mondiale après l’interception de la flottille Sumud

Une vague de manifestations a eu lieu dans plusieurs capitales et grandes villes du monde suite à l'interception de la flottille humanitaire pour Gaza par Israël. Partout, des citoyens dénoncent cette opération qui a arrêté plusieurs militants engagés dans cette mission.

Kuala Lumpur, Malaisie

En Malaisie, des dizaines de personnes ont manifesté devant l’ambassade des États-Unis à Kuala Lumpur pour dénoncer l’action israélienne. Parmi les militants arrêtés, 23 Malaisiens ont été interpellés, témoignant de la solidarité locale avec la cause palestinienne.

Rio de Janeiro, Brésil

Au Brésil, étudiants et mouvements sociaux ont protesté pour demander la libération des militants capturés par Israël lors de l’opération. Sur les 443 volontaires arrêtés, 11 étaient brésiliens, provenant de 47 pays différents. La mobilisation a souligné la portée internationale de cette crise.

Barcelone, Espagne

À Barcelone, environ 15 000 manifestants ont rythmé une marche pacifique contre l’État hébreu. Malgré une manifestation globalement calme, la police anti-émeute est intervenue face à certains débordements.

Athènes, Grèce

En Grèce, des milliers de personnes ont défilé dans les rues d’Athènes pour soutenir la flottille. La mission humanitaire, baptisée Global Sumud, visait à briser le blocus de Gaza en acheminant symboliquement des secours à la population palestinienne, avant d’être arrêtée par les forces israéliennes.

Selon les organisateurs, cette mission humanitaire navale, visait à soutenir la population palestinienne tout en dénonçant la politique de bloquer Gaza.