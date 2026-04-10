Israël : une roquette du Hezbollah tirée du Liban frappe Safed et fait plusieurs blessés

Des ambulances, des pompiers et des unités du Commandement du front intérieur sont arrivées peu après l'impact, évacuant les habitants et inspectant les bâtiments pour repérer d'éventuels dégâts. Plusieurs blessés ont été signalés, mais aucun bilan officiel de victimes mortelles n'avait été communiqué à ce stade. Cette frappe s'inscrit dans les échanges de tirs transfrontaliers en cours entre Israël et le Hezbollah, qui se sont intensifiés depuis début avril 2026. La police a imposé des restrictions temporaires autour de la zone d'impact à Safed, située à une trentaine de kilomètres de la frontière libanaise, tandis que des équipes recherchaient des débris et d'éventuels engins non explosés. Des incidents similaires dans le nord d'Israël ont provoqué des dégâts matériels limités, mais une pression constante sur les civils. Les autorités ont ensuite commencé à évaluer les réparations nécessaires et à rouvrir les rues avoisinantes, alors que les tensions restent vives et que les alertes aux roquettes se poursuivent dans l'ensemble du nord du pays.