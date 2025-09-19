Guerre Israël-Hamas : l’OMS condamne la famine et l'exode à Gaza

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel urgent à la communauté internationale face aux conséquences humanitaires catastrophiques de la récente offensive terrestre israélienne à Gaza.

« L’incursion militaire israélienne, conjuguée aux ordres d’évacuation dans le nord de Gaza, entraîne de nouvelles vagues de déplacement, forçant des familles déjà traumatisées à se replier dans un espace toujours plus réduit. Tandis que la famine persiste, le système de santé de Gaza demeure submergé par l’afflux massif de blessés, l’épuisement des stocks et des fournitures médicales, ainsi que par la pénurie d’équipements hospitaliers et de poches de sang », a-t-il précisé.

À la veille de la session d’urgence de l’Assemblée générale des Nations unies, prévue le 22 septembre 2025 pour examiner la question palestinienne, une vingtaine d’organisations humanitaires présentes à Gaza, parmi lesquelles Médecins sans Frontières, exhortent les dirigeants mondiaux à intervenir sans délai.

Les conclusions de la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU sur le territoire palestinien occupé sont sans appel : Israël a commis un génocide à l’égard des Palestiniens dans le cadre de la guerre menée à Gaza, en riposte aux attaques sanglantes du Hamas du 7 octobre 2023.

Tel-Aviv a dénoncé cette enquête comme étant « biaisée et mensongère ».

La situation, qualifiée de dramatique par les acteurs humanitaires, souligne l’urgence d’une réponse coordonnée pour protéger les civils et soutenir un système de santé au bord de l’effondrement, tandis que la communauté internationale se prépare à débattre de l’avenir de Gaza dans le cadre des instances onusiennes.