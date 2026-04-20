Somaliland : l'OCI condamne la nomination d'un ambassadeur israélien

L'annonce a suscité l'indignation de plusieurs pays musulmans. Israël a annoncé mercredi dernier la nomination d'un représentant diplomatique pour le Somaliland.

En décembre dernier, Israël a été le premier état membre de l'ONU à reconnaitre la jeune nation. Depuis, les deux pays renforcent leur coopération mais l'annonce de l'arrivée d'un ambassadeur israélien a provoqué de vives réactions.

Dans un communiqué commun, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique - qui compte notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Somalie, le Liban et l'Algérie - ont condamné avec la plus grande fermeté cette annonce qui représente selon eux une violation de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Somalie.

L'OCI, qui regroupe 57 états membres a également souligné l'importance du respect du droit international et des principes de la Charte des Nations unies.

Pour rappel, le Somaliland, n'a pas obtenu de reconnaissance officielle depuis qu'il a déclaré son indépendance en 1991. Celle-ci n'a jamais été acceptée par la Somalie non plus qui considère que le Somaliland fait toujours partie de son territoire.