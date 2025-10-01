Vente aux enchères : six chefs-d'œuvre estimés à 150 millions de dollars

Sotheby's a dévoilé mercredi six chefs-d'œuvre d'une valeur totale estimée à 150 millions de dollars dans un musée de l'île de Saadiyat, à Abou Dhabi.

Les six tableaux, qui datent des XIXe et XXe siècles, sont considérés comme des œuvres rarement vues de Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Frida Kahlo, Edvard Munch, René Magritte et Camille Pissarro.

Selon Sotheby's, aucune de ces œuvres n'a été exposée au Moyen-Orient auparavant, et trois d'entre elles n'ont pas été vues en public depuis plus de 50 ans.

"Les six tableaux qui se trouvent dans cette salle représentent quelques-uns des plus grands noms de l'histoire de l'art, en tout cas des XIXe et XXe siècles", a déclaré Julian Dawes, responsable de la collection d'art impressionniste et moderne chez Sotheby's New York.

M. Dawes est convaincu que la collection d'œuvres d'art sera vendue à un prix bien supérieur à sa valeur.

Après Abou Dhabi, les œuvres d'art seront transférées à Londres et à Paris, puis reviendront à New York pour être vendues aux enchères la semaine du 17 novembre.