AES : le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CPI

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait immédiat de la Cour pénale internationale.

Les trois juntes du sahel qualifient la CPI d'« instrument de répression néocolonialiste » dans une déclaration commune.

Ces militaires arrivés au pouvoir par coups d'état successifs affirment qu'ils ne reconnaîtront pas l'autorité de la plus haute juridiction des Nations unies, basée à La Haye.

« La CPI s'est révélée incapable de traiter et de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression avérés », ont déclaré les trois dirigeants.

Pour l'heure, aucune réaction de la Cour à la décision de ces Etats, qui entretiennent tous des liens étroits avec la Russie, dont le président fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI.

Les trois États ont déclaré vouloir mettre en place « des mécanismes indigènes pour la consolidation de la paix et de la justice ».

Leurs armées font face à des allégations de crimes contre les civils, alors que la violence s'est intensifiée dans la région contre les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Les forces de la junte militaire contrôlent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à la suite des coups d'État qui ont eu lieu dans les pays du Sahel entre 2020 et 2023. Ils constituent les trois seuls membres de la Confédération des États du Sahel.

Ces pays accusent la CPI de cibler les pays moins privilégiés, faisant écho aux critiques du président rwandais Paul Kagame qui indiquait précédemment que la CPI avait un parti pris anti-africain.

La CPI a été créée en 2002 afin de poursuivre en justice les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'agression.

Sur les 33 affaires ouvertes depuis sa création, toutes sauf une concernaient un pays africain.

Le retrait d'un pays de la CPI prend officiellement effet un an après notification à l'ONU.