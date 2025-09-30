Madagascar : nouvelle journée de manifestations

Une mobilisation populaire massive a été enregistrée à Madagascar suite à l’annonce, lundi soir, de la dissolution du gouvernement par le président Andry Rajoelina, à la suite de crises politiques et sociales.

Le président Rajoelina a exprimé sa compassion envers les familles des victimes et a reconnu certains manquements de son administration. Toutefois, cette décision de dissolution n’a pas calmé la colère populaire, qui demande le départ du chef de l’État.

Un jeune manifestant de la SOT Gen Z a exprimé la colère de nombreux Malgaches : "Cela ne nous convient pas ! Même si le gouvernement a été renvoyé, le président ne nous a rien dit. C’est lui qui dirige le pays, pas le gouvernement. Qu’il parte, et tout ira mieux !"

"Les Malgaches ne supportent plus les fausses promesses. Ce que nous voulons, c’est sa démission. Nous n’avons pas peur, même s’il nous emprisonne ou nous tue, nous continuerons de manifester pour notre pays." poursuit la jeune femme.

Concernant les ministres limogés, seul le ministre de la Pêche, Paubert Mahatante, a pris la parole : il a déclaré sur Facebook qu’il reste fidèle à son rôle de serviteur du peuple, qu’il soit ministre ou non.