Madagascar : couvre-feu imposé après de violentes manifestations

Des manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire « L'eau et l'électricité sont des droits fondamentaux », « Peuple malgache, réveille-toi », Antananarivo   -  
Copyright © africanews
Sarah Tetaud/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Madagascar

Le gouvernement malgache a imposé jeudi un couvre-feu nocturne à la suite de manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité persistantes.

La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes pour réprimer des centaines de manifestants descendus dans la rue pour exprimer leur colère face aux coupures d'électricité qui laissent souvent les foyers et les entreprises sans électricité pendant plus de 12 heures.

Les manifestants ont barricadé les routes avec des pneus enflammés et des pierres. Jeudi après-midi, des incidents de pillage ont été signalés. Plusieurs stations du nouveau système de téléphérique du pays ont également été incendiées.

Les médias locaux ont rapporté jeudi que trois maisons de politiciens connus pour être proches du président Nirina Rajoelina ont également été attaquées par des manifestants.

Le chef de la police, Angelo Ravelonarivo, a donc annoncé qu'un couvre-feu nocturne, de 19 heures jeudi à 5 heures vendredi, serait strictement imposé jusqu'à ce que le calme soit rétabli.

On ignore combien de personnes ont été blessées au cours des manifestations et s'il y a eu des morts.

Le mouvement de protestation, dominé principalement par les jeunes, a commencé à prendre de l'ampleur il y a quelques jours sur les plateformes de médias sociaux, principalement Facebook.

