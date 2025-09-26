Bienvenue sur Africanews

Madagascar : couvre-feu décrété après les protestations violentes

Les forces de sécurité et les militaires bloquent l'accès à la place aux manifestants à Antananarivo, Madagascar, le jeudi 25 septembre 2025.   -  
Sarah Tetaud

By Africanews

Madagascar

Le gouvernement de Madagascar, île de l'océan Indien, a imposé jeudi un couvre-feu nocturne suite à des manifestations. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité persistantes.

Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère face aux coupures de courant persistantes, qui privent souvent foyers et commerces d'électricité pendant plus de 12 heures.

Les manifestants ont barricadé les routes avec des pneus enflammés et des pierres.

Jeudi après-midi, des pillages ont été signalés dans plusieurs commerces, magasins d'électroménager et banques de la capitale.

Plusieurs stations du nouveau téléphérique du pays ont également été incendiées.

Les médias locaux ont rapporté jeudi que trois domiciles de personnalités politiques proches du président Andry Rajoelina avaient également été attaqués par des manifestants.

On ignore le nombre exact de blessés et de morts lors des manifestations.

Le mouvement de protestation, principalement dominé par les jeunes, a commencé à prendre de l'ampleur il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, principalement Facebook.

Dans les provinces du pays, des troubles ont également été signalés dans les bureaux de la compagnie nationale d’eau et d’électricité, considérée par les manifestants comme la cause des problèmes du pays.

