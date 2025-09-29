Bienvenue sur Africanews

Le Gabon dans l'attente des résultats des élections locales et législatives

Un électeur fait relever ses empreintes digitales pour voter à Libreville, au Gabon, le 27 septembre 2025.   -  
AP Photo/Betines Makosso
By Rédaction Africanews

and AP

Gabon

Samedi 27 septembre, les bureaux de vote ont fermé leurs portes après une journée électorale marquée par une forte affluence dans plusieurs circonscriptions. Les citoyens, attentifs au processus, ont suivi de près le déroulement du scrutin, certains filmant le dépouillement en direct pour en garantir la transparence.

Ce double scrutin, visant à désigner 145 députés et des milliers d’élus locaux répartis entre conseils régionaux, municipaux et départementaux, constitue un test crucial pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a six mois avec une large majorité. Son parti, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), espère obtenir suffisamment de suffrages pour soutenir le nouveau mandat présidentiel.

La journée électorale s’est déroulée dans un climat globalement apaisé, malgré l’annulation du scrutin à Ntoum, près de Libreville, en raison de tensions locales et de problèmes logistiques. Dans toutes les autres circonscriptions, le dépouillement se poursuit sous l’œil des observateurs, mais aucun résultat n’a encore été communiqué, y compris par les chaînes publiques.

Un second tour est prévu le 11 octobre dans les circonscriptions où aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue.

