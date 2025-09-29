Conférence des Créateurs Africains 2025 : un rendez-vous pour l’innovation

La Conférence des Créateurs Africains 2025 s’est tenue à Abuja le 26 et 27 septembre, la capitale nigériane, réunissant des penseurs visionnaires, des entrepreneurs, des artistes et des innovateurs venus de divers horizons. Cet événement a été l’occasion de promouvoir l’innovation et de célébrer les talents exceptionnels de l’Afrique.

Pendant deux jours, la conférence a mis en avant le riche patrimoine créatif du continent ainsi que ses innovations de pointe, présentées à des acteurs internationaux. L’objectif : renforcer la place de l’Afrique dans l’économie numérique et culturelle mondiale.

La représentante du ministre de la Culture et de l’Économie numérique, Blessing Onwughalu, a souligné : « La plus grande ressource de l’Afrique n’est pas ses minéraux ou ses matières premières, mais sa population, ses créateurs et ses talents. Si nous exploitons efficacement l’intelligence artificielle, cela peut amplifier ces ressources, ouvrir de nouveaux marchés, transformer la concurrence, développer les exportations culturelles et créer des millions d’emplois. »

Le convener de l’événement, Godwin Omodiale, a déclaré : « J’ai constaté que de nombreux créateurs sont marginalisés. Ils disposent de talents et de compétences, mais manquent d’une plateforme pour les promouvoir et rencontrer investisseurs et décideurs. Cela freine leur intégration dans l’industrie. »

L’un des grands focus de la conférence a été l’intégration des compétences numériques et de l’intelligence artificielle, notamment par la formation professionnelle, la révision des programmes éducatifs et la formation des formateurs, dans le but d’améliorer l’emploi en Afrique.

Aristotle Onumo, directeur de l’Agence nationale de développement des technologies de l’information (NITDA), a affirmé : « La technologie évolue progressivement. Le Nigeria fait partie de cette évolution dans le domaine de l’IA. Nous avons élaboré notre propre stratégie dans ce secteur, ce qui en fait l’un des rares pays africains à en disposer. »

Le producteur de films, Nathaniel Ogwuche, a également souligné : « Notre population est notre super-puissance. Mais des chiffres sans talents sont presque un gaspillage. Il est crucial de créer des formations pour combler ce déficit et transformer nos talents en moteurs de croissance. »

Les experts présents à l’événement ont rappelé que l’Afrique ne doit pas se limiter à consommer la technologie, mais doit aussi devenir une productrice et une créatrice d’innovation, pour garantir un avenir plus prospère.