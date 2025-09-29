Chine : le pont le plus haut du monde ouvert à la circulation dans le Guizhou

C’est le pont le plus haut du monde. Situé dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, le pont du Grand Canyon de Huajiang s'élève à 625 mètres au-dessus de la rivière Beipan.

Ouvert à la circulation depuis ce dimanche 28 septembre, il réduit le temps de trajet pour les usagers, passant de deux heures à seulement deux minutes.

Avec une distance totale de 1 420 mètres, ce projet est devenu le plus long pont suspendu à poutres en acier au monde dans une région montagneuse, selon les autorités provinciales du Guizhou. Il aura fallu trois ans de construction pour réaliser cet ambitieux projet, qui est presque neuf fois plus haut que le Golden Gate Bridge de San Francisco.

L’infrastructure a également permis de nombreuses avancées technologiques en matière de conception résistante au vent et de construction de ponts à haute altitude, ce qui lui a valu 21 brevets officiels.

Selon Zhang Yin, directeur du département provincial des transports, plusieurs de ses innovations technologiques ont été intégrées aux normes nationales de construction de ponts.

Depuis le début de la construction du pont, l'équipe de construction a relevé les défis posés par le Grand Canyon. En s'appuyant sur une série de nouvelles technologies, notamment la navigation par satellite, les drones, les systèmes de surveillance intelligents et les matériaux ultra-résistants, ils ont atteint un niveau élevé de précision dans la construction en haute altitude.

En plus de sa fonction de transport, le pont offre également des espaces de loisirs. Les visiteurs peuvent emprunter des ascenseurs pour accéder à la salle d'observation vitrée située à l'intérieur du pont. Ils peuvent aussi faire du parachutisme et du saut à l'élastique. Un café est situé au sommet de la tour du pont, offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes est ouvert.

Au fil des ans, le Guizhou, l'une des provinces les moins développées de Chine, a construit plus de 30 000 ponts sur son terrain montagneux, dont trois des plus hauts du monde.