Gaza : le Hamas nie avoir reçu toute nouvelle proposition de cessez-le-feu

Le mouvement palestinien Hamas a démenti dimanche avoir reçu de nouvelles propositions de cessez-le-feu pour Gaza.

Dans un communiqué officiel, le mouvement précise que les négociations sont au point mort depuis la frappe israélienne du 9 septembre à Doha, qui visait son bureau et a coûté la vie à cinq membres de Hamas ainsi qu’à un officier de sécurité qatari.

Hamas a cependant réaffirmé sa disposition à examiner toute proposition présentée par les médiateurs « de manière positive et responsable », en préservant les droits nationaux du peuple palestinien. Cette prise de position survient alors que plusieurs médias internationaux font état d’un plan en 21 points présenté par le président américain Donald Trump, visant à mettre fin aux hostilités.

Selon les informations diffusées, ce plan inclurait la remise de tous les otages – vivants ou décédés – sous 48 heures, un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, la libération de centaines de prisonniers palestiniens, l’acheminement d’une aide humanitaire et l’instauration d’un gouvernement intérimaire de technocrates, excluant Hamas de toute fonction administrative dans l’enclave.

Depuis le début des hostilités le 7 octobre 2023, le bilan à Gaza s’élève à plus de 66 005 morts et 168 162 blessés, selon les autorités sanitaires locales.