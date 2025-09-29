Ouganda : début de campagne pour les 8 candidats à la présidentielle

En Ouganda, la campagne électorale pour l’élection présidentielle s’ouvre ce lundi 29 septembre. Sur les 38 dossiers reçus, la Commission électorale a révélé que huit candidatures ont été retenues pour le scrutin du 12 janvier 2026.

Parmi eux, l'actuel président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. À 81 ans, il brigue un 7ᵉ mandat et n’hésite pas à mettre en avant son bilan. Après près de quarante ans au pouvoir, le président sortant promet de garantir la sécurité et la prospérité du pays.

Comme en 2021, Yoweri Museveni sera face à son principal adversaire, Bobi Wine. À 43 ans, le chanteur est devenu une figure politique majeure, soutenu par une large partie des jeunes électeurs ougandais. Dans un pays où trois quarts de la population a moins de 35 ans selon l’ONU, l’influence de Bobi Wine est indéniable.

S’il est élu, le candidat promet de miser sur la création d’emplois, une meilleure éducation et la lutte contre la corruption.

Lors de l’élection de 2021, Bobi Wine avait obtenu 35 % des voix contre 58 % pour le président Museveni.

Le scrutin entaché par des épisodes de violences avait conduit à la mort de plus de 50 personnes lors de manifestations.