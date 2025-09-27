ONU : les délégués africains célèbrent leur diversité culturelle

À l’Assemblée générale des Nations unies, les discours ne sont pas les seules formes d’expression. Cette année encore, au-delà des déclarations officielles, la mode s’est discrètement imposée comme un langage diplomatique à part entière. Plusieurs délégués africains ont profité de la tribune mondiale pour affirmer leur culture, leur identité et leur histoire à travers leurs tenues vestimentaires.

Une mode porteuse d’héritage et de fierté

Maryam Bello, du Nigeria, a captivé l’attention dans une robe traditionnelle hausa, aux couleurs vibrantes. « Faite pour être belle et représenter la culture africaine », a-t-elle confié, soulignant la richesse des traditions de son pays.

Pour Sofonea Shale, représentant du Lesotho, le choix du mokorotlo, le célèbre chapeau traditionnel conique, portait une signification profonde : « Il symbolise la montagne, cette forteresse où le fondateur de notre nation a pu se protéger. » Un clin d’œil à la résilience et à l’histoire nationale.

À Madagascar, Aurélie Razafinjato a opté pour une tenue mêlant modernité et tradition, centrée sur le motif floral. « Les fleurs sont bonnes pour les femmes, pour la résilience, pour l’autonomisation », a-t-elle expliqué.

Carol Labor, venue de Sierra Leone, portait une robe confectionnée spécialement pour l’occasion… en Gambie. Un choix qui illustre les liens culturels et textiles qui unissent les pays africains au-delà des frontières politiques.

Du côté de l’Afrique de l’Est, Yvonne Anyango, du Kenya, arborait une tenue en tissu Ankara Kitenge, célèbre pour ses imprimés audacieux. Elle y voyait un symbole à la fois de son identité nationale et des connexions culturelles à travers le continent.

La culture comme langage universel

Si d’autres délégués – de Grèce, de Bolivie, du Bhoutan ou de Norvège – ont eux aussi mis en valeur leur patrimoine vestimentaire, les représentants africains se sont particulièrement distingués, transformant les couloirs de l’ONU en une véritable scène d’expression culturelle.