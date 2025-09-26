Assemblée générale de l'ONU : Netanyahu refuse l'état de Palestine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, s'exprimant vendredi devant les Nations unies, a promis de poursuivre la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Netanyahu a énuméré les victoires israéliennes contre le Hamas et d'autres groupes militants soutenus par l'Iran dans un discours qui détaillait les actions du Hamas le 7 octobre 2023, lorsque le groupe militant a attaqué Israël, tuant 1 200 personnes et prenant des otages, dont 48 sont toujours détenus à Gaza, selon les chiffres israéliens.

« Nous sommes en train d'éliminer le régime terroriste du Hamas et de faire en sorte que cette barbarie ne menace plus jamais, Israël », a déclaré M. Netanyahu.

Selon les autorités sanitaires locales, la riposte militaire israélienne a fait plus de 65 000 morts à Gaza et laissé une grande partie du territoire en ruines.

De nombreux délégués ont quitté la salle lorsque Netanyahu est monté sur scène, tandis que les participants assis au balcon se sont levés pour lui faire une ovation debout.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vivement critiqué les accusations selon lesquelles Israël commettrait un génocide à Gaza.

« Près de 700 000 Gazaouis, soit près de trois quarts de million, ont déjà répondu à nos appels et se sont réfugiés dans des zones sûres », a déclaré Netnhayu. « Est-ce que nous leur dirions de partir si nous voulions commettre un génocide ? Nous essayons de les faire partir. Et le Hamas essaie de les retenir. »

Netanyahu a prononcé un discours provocateur malgré l'isolement international croissant dont il fait l'objet en raison de son refus de mettre fin à la guerre dévastatrice à Gaza, affirmant qu'Israël ne céderait pas sous la pression.

Il s'est exprimé après que des dizaines de délégués de plusieurs pays aient quitté en masse la salle de l'Assemblée générale des Nations unies au moment où il commençait son discours. Réagissant aux récentes décisions de certains pays de reconnaître l'État palestinien, M. Netanyahu a déclaré que cela encouragerait le terrorisme contre les Juifs et d'autres populations.