Madagascar : 22 morts dans les manifestations, le président dissout le gouvernement

Face à la crise et à des protestations sanglantes, le président Andry Rajoelina a annoncé, lundi, le limogeage de l’ensemble de son gouvernement, y compris le Premier ministre Christian Ntsay.

Lors d’une allocution télévisée, il a déclaré suivre l’article 54 de la Constitution, précisant que de nouveaux ministres seront nommés dans les prochains jours.

Samedi dernier des milliers de manifestants ont pris la rue pour dénoncer la situation politique et économique du pays.

Depuis le début des rassemblements jeudi dernier, au moins 22 personnes ont été tuées, selon l’ONU, et plus d’une centaine sont blessées. Ces violences, notamment causées par des forces de sécurité, ont aussi fait plusieurs victimes parmi les passants et manifestants.

La situation s’est intensifiée, avec des casse, des pillages, et des arrestations, notamment à Antananarivo.

Les protestataires, sous la bannière de la génération Z, réclament la démission du président, criant « Rajoelina, dégage ». Beaucoup accusent le pouvoir de répression violente. Malgré une tentative de calmer la crise, le chef de l'État s’est engagé à « tout changer » pour rapprocher le gouvernement des attentes populaires.

Madagascar demeure l’un des pays les plus pauvres au monde, avec près de 75 % de la population sous le seuil de pauvreté. La colère monte, alors que le pays lutte contre des défis sociaux et économiques majeurs.